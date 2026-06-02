Neerslagtekort gaat dalen door wisselvallig weer

De laatste week van mei verliep vrij droog en zeer warm. De hoge temperaturen zorgden voor een sterke verdamping, waardoor het neerslagtekort snel opliep. De komende dagen komt daar waarschijnlijk een einde aan. Dit meldt Weeronline dinsdag.

Plaatselijk viel afgelopen vrijdag en zondag al behoorlijk wat regen, maar op landelijke schaal stelde dat weinig voor. Met een actueel neerslagtekort van 121 millimeter behoort 2026 momenteel zelfs tot de 5 procent droogste jaren sinds het begin van de metingen. Daarmee ligt het tekort ruim boven het langjarig gemiddelde.

Flink wat regen op komst

Aan de snelle toename van het neerslagtekort lijkt deze week echter een einde te komen. Vanaf vandaag wordt het weerbeeld namelijk een stuk wisselvalliger met dagelijks buien. Omdat de buien zich over een groot deel van Nederland verspreiden, krijgen de meeste regio's weer te maken met betekenisvolle hoeveelheden regen.

Tot en met woensdagavond valt op veel plaatsen tussen de 10 en 20 millimeter neerslag. Plaatselijk kan de neerslagsom zelfs oplopen tot ruim boven de 25 millimeter. Vooral voor graslanden en de bovenste bodemlaag is dat goed nieuws, want daar is de droogte inmiddels steeds duidelijker merkbaar geworden.

Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig met regelmatig buien. Hierdoor kan het landelijke neerslagtekort dalen tot ongeveer 105 millimeter. Daarnaast spelen de temperaturen een belangrijke rol. Waar het de afgelopen tijd regelmatig zomers warm was, ligt het kwik deze week veelal tussen 17 en 22 graden. Daardoor verdampt er minder vocht uit de bodem en krijgen natuurgebieden meer kans om van de gevallen regen te profiteren.

Vanaf het weekend warmer en minder buien

In het weekend lijkt de kans op buien geleidelijk af te nemen. De zon laat zich steeds vaker zien en de temperaturen lopen weer op naar waarden boven 20 graden. Hierdoor zal het neerslagtekort waarschijnlijk opnieuw langzaam gaan stijgen. Voorlopig zijn er echter geen signalen dat de droogte zich verder zal verscherpen naar problematische niveaus.