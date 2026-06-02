Dit krijg je als je zandbeeldhouwers 150 ton zand geeft

Een week lang werkten vijf van Europa’s beste zandbeeldhouwers aan gigantische kunstwerken van zand. Donderdag 4 juni valt de beslissing: wie mag zich Europees Kampioen Zandsculpturen 2026 noemen?

EK Zandsculpturen in Garderen

'Voor het eerst wordt het Europees Kampioenschap Zandsculpturen gehouden in Garderen. Deelnemers uit Nederland, Polen, Frankrijk, Spanje en Ierland kregen ieder een zandblok van 30 ton toegewezen en moesten daar binnen zes werkdagen een indrukwekkend kunstwerk uit creëren. De enige toegestane materialen: zand en water', zo meldt de Beeldentuin BV vandaag.

Ierland, Frankrijk, Nederland, Spanje en Polen

De vijf professionele deelnemers zijn Fergus Mulvani uit Ierland, Benoit Dutherage uit Frankrijk, Jeroen Advocaat uit Nederland, Sergi Ramirez uit Spanje en Stachu Nowodworski uit Polen.

150 ton zand verwerkt in 5 zandsculpturen

Het resultaat is een openluchtwedstrijd van uitzonderlijke omvang. In totaal werd 150 ton zand verwerkt tot monumentale sculpturen rond het thema Het Romeinse Rijk. Van mythologische figuren en Romeinse goden tot verhalen over macht, verval en menselijke ambitie: iedere kunstenaar gaf een geheel eigen interpretatie aan het thema.

Massieve zandblokken omgetoverd tot kunstwerken

Waar bezoekers vorige week nog tegen vijf massieve zandblokken aankeken, staan nu vijf complete kunstwerken die strijden om de Europese titel. De afgelopen dagen trokken honderden bezoekers naar Garderen om het maakproces van dichtbij te volgen.

Vakjury

Donderdag om 12.00 uur leggen de kunstenaars definitief hun gereedschap neer. Daarna beoordeelt een vakjury de sculpturen op originaliteit, technische uitvoering, compositie, afwerking en artistieke impact. Om 14.00 uur wordt de winnaar bekendgemaakt. De vakjury bestaat uit Nathalie Overkamp, directeur van Museum Het Pakhuis in Ermelo, Marc de Lobie, uitgever van stripboeken rond Romeinse thema’s, Mariëlla Beukers, oprichter van Limes.nl, en Jacco van der Tak, burgemeester van Barneveld.

Verbluffend niveau van detail en vakmanschap

Volgens de organisatie laat het kampioenschap zien hoe ver de kunstvorm zich heeft ontwikkeld. “Veel mensen denken bij zand nog aan strandkunst, maar deze sculpturen zijn monumentale kunstwerken van meerdere meters hoog, gemaakt met een verbluffend niveau van detail en vakmanschap.”

Romeinse Rijk

Het Europees Kampioenschap vormt een onderdeel van de tentoonstelling Het Romeinse Rijk bij Zandsculpturen Garderen. De wedstrijdsculpturen blijven na afloop van het kampioenschap de rest van het seizoen te bewonderen.