Gewonde bij kop-staart botsing Gieten

Twee auto's zijn dinsdagochtend gebotst op de N34 tussen Gasselte en Gieten. Dat gebeurde rond 08.15 uur. Een van de bestuurders is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Total loss

Door het ongeval is er een file ontstaan op het traject. Beide voertuigen raakten total-loss. De weg was tijdelijk afgesloten, verkeer vanuit de richting van Emmen werd vanaf Gasselte omgeleid. De N34 werd rond 09.00 uur weer vrijgegeven voor het verkeer. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft beide voertuigen geborgen.