Inbreker met gestolen tablet getraceerd en aangehouden door politiehond

Een inbreker sloeg dinsdagmiddag 2 juni 2026 zijn slag bij een woning aan de Schouwburgring. 'Doordat een gestolen tablet gevolgd kon worden door een applicatie kon de politie hem volgen. Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd na een korte achtervolging en met behulp van de politiehond aangehouden op de Stokhasseltlaan', zo meldt de politie vandaag.

Voordeur open

Het slachtoffer van de woninginbraak werd die middag rond 14.30 uur verrast toen de voordeur van zijn woning openstond. Er bleken spullen uit de woning meegenomen te zijn, waaronder een tablet en een groene rugzak. 'Dankzij een volgapplicatie op de gestolen tablet, kon de politie de verdachte opsporen', aldus de politie.

Inbreker gevolgd en aangehouden

Agenten zagen tijdens de achtervolging de man met een groene rugzak door de Beethovenlaan fietsen. De verdachte probeerde te vluchten en gooide onderweg de rugzak met de gestolen spullen weg. Tijdens de achtervolging door het Stokhasseltpark negeerde hij meerdere waarschuwingen van de politie en probeerde te ontkomen.

Politiehond

Uiteindelijk kon de man op de Stokhasseltlaan worden aangehouden met hulp van een politiehond, waarbij hij lichte verwondingen opliep. De verwondingen zijn in het ziekenhuis behandeld. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. Tijdens een fouillering werden er nog twee messen aangetroffen. Die zijn in beslag genomen.