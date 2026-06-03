CBS: Bedrijven automatiseren meer vanwege personeelstekort

Bijna twee derde van de bedrijven heeft last van een personeelstekort. 'De meeste bedrijven zetten daarom meer in op automatisering om hiermee om te gaan. Grote bedrijven en bedrijven in de informatie en communicatie doen dit het vaakst', zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden met de KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB-Nederland en VNO-NCW.

Robotisering of AI-ondersteuning

Voor bijna de helft van de bedrijven (30 procent van alle bedrijven) met een personeelstekort is meer inzetten op automatiseren, bijvoorbeeld robotisering of AI-ondersteuning, de belangrijkste maatregel.

Aantrekkelijker maken

'Een jaar geleden zeiden de meeste bedrijven nog dat ze het aantrekkelijker maakten om bij hen te werken om meer personeel aan te trekken. Vooral grote bedrijven automatiseren vaker. In het kleinbedrijf geven bedrijven vaker aan de productie te beperken vanwege een personeelstekort', aldus het CBS.