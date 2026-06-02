Tankwagen geladen met mest gekanteld bij Bunne

Dinsdag is in het Drentse Bunne een tankwagen op de rotonde van de Burchtweg/Noordenveldweg gekanteld.

Mest

De tankwagen was geladen met mest die na het kantelen uit de tank lekte. De chauffeur van de tankwagen raakte niet gewond. Nadat de tankwagen weer op zijn weilen was gezet en het wegdek gereinigd werd de rotonde weer vrijgegeven voor het verkeer.