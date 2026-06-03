Grafdelver verdacht van diefstal sieraden en gouden vullingen uit graven

Een 60-jarige man uit Den Haag is dinsdag 26 mei aangehouden op verdenking van diefstal en witwassen. 'De man zou tijdens zijn werk als grafdelver op een Haagse begraafplaats spullen hebben meegenomen uit graven', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Sieraden en gouden vullingen

De verdachte is werkzaam op de gemeentelijke algemene begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag. Hij is daar onder meer verantwoordelijk voor het delven en ruimen van graven. 'Hij wordt ervan verdacht dat hij daarbij kostbaarheden uit graven heeft meegenomen, zoals sieraden en gouden vullingen. Uit het opkopersregister blijkt dat hij voorwerpen heeft verkocht bij een goudhandel', aldus het OM.

Voorarrest verlengd

De man werd dinsdag 26 mei door de politie aangehouden, in belang van het onderzoek is dit niet eerder bekend gemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft de verdachte op vrijdag 29 mei voorgeleid, de rechter-commissaris heeft zijn voorarrest verlengd.

Vrijgelaten

Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Omdat daarvoor nu niet meer nodig is dat de verdachte langer in voorarrest blijft, zal hij door het Openbaar Ministerie op korte termijn op vrije voeten worden gesteld. Hij mag de rest van het strafrechtelijk onderzoek in vrijheid afwachten.