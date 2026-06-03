Voor 49,- euro per maand met de trein in de daluren start al op 15 juni

Het ticket waarmee mensen deze zomer tijdens de daluren voordelig voor 49,- euro per maand met de trein kunnen reizen gaat ‘Nederland Dal Vrij Trein’ heten en start al op 15 juni 2026. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag.

‘Nederland Dal Vrij Trein’

'Zowel de Eerste als Tweede Kamer zijn akkoord met de budgettaire aanpassing die dit tijdelijke product mogelijk maakt. Ook heeft het ministerie van IenW afspraken gemaakt met vervoerders en overheden over de uitvoering. Nederland Dal Vrij Trein gaat op maandag 15 juni van start', aldus het ministerie.

Goedkoper met de trein

Staatssecretaris Annet Bertram (OV & spoor): “Het is top dat we nu echt van start kunnen. Vanaf 15 juni kan iedereen deze zomer goedkoper met de trein reizen in de daluren. Een prachtige kans om kennis te maken met de trein en dan de auto een keer te laten staan. Zeker in deze tijd van hoge brandstofprijzen. Zo werken we aan betaalbaar openbaar vervoer.”

Nadere afspraken

Onlangs stuurde het kabinet een voorstel voor het tijdelijke 49 euro-ticket naar beide Kamers. Dat was een uitwerking van de motie-Klaver c.s. nav de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen. Nu beide Kamers hebben ingestemd én er met de sector nadere afspraken zijn gemaakt stuurt staatssecretaris Bertram een nadere uitwerking van het abonnement naar de Kamer. NS gaat Nederland Dal Vrij Trein samen met de andere spoorvervoerders invoeren.

Start op maandag 15 juni 2026

Eén van die nadere afspraken is dat Nederland Dal Vrij Trein van start gaat op maandag 15 juni, de Dag van het OV. Dat bleek ook operationeel mogelijk. Eerder was sprake van (uiterlijk) 21 juni. Reizigers kunnen nu dus langer van profiteren van dit unieke product.

Onbeperkt reizen in daluren en weekenden

Reizigers kunnen met Nederland Dal Vrij Trein in de periode van 15 juni tot en met vrijdag uiterlijk 31 augustus voor 49 euro per maand in de daluren en in de weekenden onbeperkt tweedeklas reizen in alle binnenlandse treinen. Omdat er weinig tijd is om dit nieuwe product in te voeren, is ervoor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaand product, het huidige NS Flex Dal Vrij-abonnement van 127,95 euro per maand. Het maandabonnement is uiterlijk af te sluiten tot 31 juli.

Nieuwe gebruikers van Nederland Dal Vrij Trein kunnen dit abonnement vanaf 15 juni aanschaffen via de NS-kaartautomaten op stations (‘reizen-op-saldo’, met een persoonsgebonden OV-chipkaart) of via de NS-webshop (‘reizen-op-rekening’). Voor bestaande abonnementhouders van NS Flex Dal Vrij geldt tijdelijk een lagere prijs. Het ticket is maandelijks opzegbaar. Het kabinet stelt in totaal 118 miljoen euro beschikbaar voor Nederland Dal Vrij Trein.

Monitoring

Doel van het nieuwe product is dat komende zomer meer mensen gebruik gaan maken van de trein, als alternatief voor de auto of als kennismaking met het reizen per trein. Hoeveel mensen gebruik gaan maken van het tijdelijke reisproduct is nog niet te zeggen, omdat het gaat om een unieke maatregel.

De effecten van het nieuwe ticket worden in kaart gebracht, zoals de typen reizigers die gebruik maken van het abonnement, waarom ze ermee op reis gaan en of reizigers door deze maatregel hun reisgedrag aanpassen.

Betaalbaarheid OV

De betaalbaarheid van het OV staat hoog op de agenda van dit kabinet. Die betaalbaarheid staat onder druk door veranderd reisgedrag en stijgende kosten. Op korte termijn wordt onderzoek van ABDTOPConsult gepubliceerd naar de bekostiging van het OV. Daarbij wordt ook gekeken naar de betaalbaarheid voor de reiziger.

