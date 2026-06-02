FNV-leden stemmen in met nieuwe cao Provinciale Sector

Een grote meerderheid van ruim 88% van de FNV-leden heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Provinciale Sector. Ook bij de andere bonden stemde een meerderheid van de leden in met het onderhandelingsresultaat.

Erik Gerritsen, bestuurder FNV Overheid, is blij met de brede steun onder de vakbondsleden: ‘De uitslag van deze stemming laat zien dat onze leden het onderhandelingsresultaat waarderen. We blijven wat sceptisch over het ontbreken van nieuwe afspraken over duurzame inzetbaarheid en de werk-privé balans. Maar de andere afspraken, met name op het gebied van de loonontwikkeling, wekken bij onze leden genoeg vertrouwen om het totale resultaat te omarmen.’

Inhoud nieuwe cao



De cao loopt van 1 juli 2026 tot 1 juli 2028. Provincieambtenaren krijgen in die periode een totale loonstijging van 7,2%, verdeeld over drie stappen. Ook is afgesproken dat de thuiswerkvergoeding stijgt van €3 naar €3,45 netto per dag. Voor werknemers met zwaar werk komt een regeling om eerder te stoppen met werken. Daarnaast worden verlofregelingen vereenvoudigd en uitgebreid, onder meer met verlof voor reservisten bij Defensie en werknemers die een gendertransitie ondergaan.

Zo'n 16.000 werknemers



De cao Provinciale Sector geldt voor zo’n 16.000 mensen die werken voor de 12 Nederlandse provincies. Dit zijn bijvoorbeeld provinciale wegbeheerders, toezichthouders/BOA’s Groen en de milieu-inspecteurs bij enkele grote omgevingsdiensten.

Het IPO stelt de uitkomst namens de werkgevers op 11 juni vast.