Nivel: 75% bereid om mee te betalen aan de zorgbehandelingen van anderen

In 2023 gaven de meeste mensen in Nederland (75%) aan bereid te zijn om te betalen voor zorgbehandelingen waar zij zelf (nog) geen gebruik van maken, maar anderen wel. Dit meldt Nivel maandag.

Vergelijkbaar

'Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren', aldus Nivel op basis van nieuwe cijfers van de Barometer Solidariteit van het Nivel. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Mensen betalen mee aan de zorgkosten van henzelf en anderen, onder andere via de premie voor de zorgverzekering.

‘Barometer Solidariteit binnen het Nederlandse Zorgstelsel’

Aan de hand van de ‘Barometer Solidariteit binnen het Nederlandse Zorgstelsel’ meet het Nivel sinds 2013 om het jaar de solidariteit, onder de leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. We vragen hen naar hun bereidheid om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen (eigen solidariteit) en onderzoeken hoe mensen de betalingsbereidheid van anderen inschatten (verwachte solidariteit).

'Eigen solidariteit’, bereidheid zelf te betalen voor zorg aan derden, ligt rond de 75%

De bereidheid van mensen om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen is door de jaren heen niet veranderd. In 2023 was 75% van de Nederlanders hiertoe bereid. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren, toen dit percentage tussen de 63% en 78% lag.

‘Verwachte solidariteit’

‘Verwachte solidariteit’, inschatting betalingsbereidheid van anderen voor zorg aan derden, ligt tussen 54 en 64%. In 2023 verwachtte 56% van de Nederlandse bevolking dat andere mensen bereid zijn om te betalen voor de zorgbehandelingen van anderen. Dit percentage schommelt licht tussen 2013 en 2023.