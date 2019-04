Vroege inzet voor de traumahelikopter

De traumahelikopter is maandagochtend rond 08.30 uur geland op het parkeerterrein van de Lidl aan de Reigerlaan in Vlaardingen vanwege een inzet in de IJsvogelstraat.

Medische hulp

In de woning had iemand dringend medische hulp nodig. Naast een ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. De arts van het MMT is met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis. Nadat de helikopter door enkele belangstellende goed werd bekeken konden zij weer vertrekken om de arts op te halen bij het Erasmus MC in Rotterdam.