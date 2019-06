Vier aanhoudingen in witwasonderzoek

Onder leiding van een officier van justitie vonden dinsdagmorgen in alle vroegte de vier aanhoudingen plaats in Leiden, Leidschendam, Noordwijk en Rijnsburg. In diezelfde plaatsen werden ook de in totaal zeven panden doorzocht, waarvan er vier in Noordwijk stonden.



Tijdens de actie werkte de politie samen met onder meer de Belastingdienst. Vanuit de politie werd tijdens enkele zoekingen specialistisch personeel ingezet, waaronder hondengeleiders met speur- en geldhonden en digitaal specialisten. Bij de zoekingen zijn onder meer geld, sieraden en gegevensdragers als mobiele telefoons en computers in beslag genomen. Bij een garagebedrijf in Noordwijk nam de politie daarnaast zo’n twintig auto’s in beslag.



‘De districtsrecherche draait dit onderzoek naar witwassen al enige tijd’, verklaart teamchef Henk Woppenkamp van het politieteam in Noordwijk. Die witwaspraktijken waren zowel de politie als de gemeente Noordwijk een doorn in het oog. We hadden nu voldoende informatie verzameld om in te stappen in deze woningen en bedrijfspanden.’ De vier verdachten zijn in de leeftijd tussen 27 en 32 jaar en zitten in beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaten.