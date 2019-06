Vrijspraak en veroordeling in Hoger Beroep zaak Mitch Henriquez

Het gerechtshof Den Haag heeft een van de agenten die betrokken was bij de aanhouding van Mitch Henriquez vrijgesproken. De rechtbank had deze agent wel veroordeeld. Het hof vindt de door deze agent verrichte handelingen (neerdrukken, slaan en gebruik van pepperspray) op het moment dat deze werden verricht niet buitenproportioneel.

De andere agent, die feitelijk de nekklem die Henriquez fataal is geworden heeft aangelegd, is wel veroordeeld. Het Haagse hof heeft aan deze agent een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd. De rechtbank had dezelfde straf opgelegd. Het hof heeft het verzoek om aan de agent een ambtsverbod op te leggen afgewezen.