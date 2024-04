Politie houdt ruim 100 actievoerders op A10 bij verboden demonstratie

Snelweg geblokkeerd

'Voorafgaand aan de demonstratie blokkeerden acht voertuigen op twee locaties de snelweg op levensgevaarlijke wijze. Hierdoor kwam het verkeer stil te staan en konden actievoerders de snelweg betreden', zo meldt de politie zaterdag.

Totaal 100 aanhoudingen

Agenten hielden een kleine 30 verdachten aan voor deze blokkades op verdenking van het opzettelijk veroorzaken van gevaar op de weg. De andere 70 personen werden na het beëindigen van de demonstratie aangehouden voor onder andere het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties. 'Een forse inzet op een nationale feestdag die op verschillende fronten veel van de Amsterdamse politie vraagt', aldus de politie.

Demonstratieverbod burgemeester

De burgemeester van Amsterdam had vooraf de demonstratie op de A10 verboden. Wel was er een naastgelegen locatie beschikbaar als demonstratielocatie. Ondanks het verbod verzamelde zich een groep actievoerders rond het middaguur langs de A10 Zuid achter de vangrail. Omdat bij vorige demonstraties actievoerders auto’s gebruikten om de snelweg te blokkeren en zo andere actievoerders ‘vrij baan’ te geven, was de politie voorafgaand aan de demonstratie extra alert op mogelijk verdachte voertuigen.

Verkeer stilgezet op A10

Ondanks het feit dat agenten twee voertuigen van actievoerders wisten te identificeren en stil te zetten, kon niet voorkomen worden dat rond 12:00 uur op zowel de A10 West als de A4 in totaal acht auto’s de snelweg alsnog blokkeerden. Dit leverde zeer gevaarlijke situaties op voor het (overige) verkeer.

8 auto's in beslag genomen

Nadat de blokkade met de voertuigen veroorzaakt was, ging een eerste groep actievoerders de snelweg op en was Rijkswaterstaat genoodzaakt om - omwille van de verkeersveiligheid - de weg af te sluiten. Dit gaf de groep actievoerders langs de A10 Zuid de gelegenheid om de snelweg te betreden. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld naar de personen die betrokken waren bij het veroorzaken van de blokkades en hield op de A10 West en op de A4 ruim twintig verdachten aan op verdenking van het opzettelijk veroorzaken van gevaar op de weg. Ook zijn de hierbij gebruikte acht auto’s in beslag genomen.

Beëindiging demonstratie

Rond 12:30 heeft de burgemeester de demonstratie officieel ontbonden en werd de demonstratie beëindigd. Actievoerders zijn meerdere keren gevorderd te vertrekken naar de aangewezen alternatieve demonstratielocatie. Zo’n 90 demonstranten die weigerden te vertrekken zijn door de politie aangehouden en in bussen afgevoerd.

Snelweg A10 weer vrijgegeven voor verkeer

Alle actievoerders waren om 13:45 verwijderd van de snelweg en na een inspectie van Rijkswaterstaat was de snelweg korte tijd later weer vrij. Onder de afgevoerde actievoerders werden een aantal personen geïdentificeerd die vermoedelijk betrokken waren bij de eerdere blokkades en ook zij zijn aangehouden op verdenking van het opzettelijk veroorzaken van gevaar op de weg. De andere personen worden verdacht van onder andere het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties.