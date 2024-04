Verwarde man loopt met messen op straat in Tilburg en dreigt agent te steken

Messen

'De verwarde man liep met twee messen op straat. Hij gooide een mes in de richting van een agent. Hij werd met een taser onder controle gebracht. De man zit vast voor verhoor', zo meldt de politie.

Melding

Agenten werden rond 16.55 uur gewaarschuwd dat er in de Ampèrestraat een man met twee messen in zijn hand over straat liep. In de Groenstraat zagen de agenten de man lopen en sommeerden hem de messen te laten vallen.

Dreigen neersteken agent

De verdachte dreigde vervolgens de agent neer te steken en gooide ook een mes in zijn richting. De verdachte is met hulp met een stroomstootwapen aangehouden. Hij is ingesloten. De messen zijn in beslag genomen. De agent heeft aangifte gedaan. De recherche doet verder onderzoek.