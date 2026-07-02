Omoda Jaecoo valt op met verkooprecord in eerste halfjaar 2026

Omoda Jaecoo heeft in het eerste halfjaar van 2026 in Nederland een recordaantal auto's verkocht. Volgens de cijfers van de RDW zijn in de eerste zes maanden van dit jaar 2.328 nieuwe auto's van Omoda Jaecoo geregistreerd. Geen enkel ander nieuw automerk kende een sterkere start in het eerste verkoopjaar.

Omoda Jaecoo werd eind september 2025 in Nederland geïntroduceerd en maakte direct indruk bij het publiek. Sinds de start van 2026 verkoopt het merk gemiddeld bijna 400 auto's per maand. Afgelopen maand waren dat er 396. "Omoda Jaecoo maakt letterlijk een rijdende start", zegt verkoopdirecteur Joost Dekkers trots. "De Nederlandse consument begint onze auto's te kennen. Ze hebben oog voor het comfort en gebruiksgemak van onze modellen. Ze kijken naar de uitstraling. Onze plug-in hybridemodellen bieden een 100% elektrische range tot wel 135 kilometer, waarmee dagelijkse ritten probleemloos puur elektrisch kunnen worden afgelegd."