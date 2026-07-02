Ford Kuga PHEV nóg scherper geprijsd: nu vanaf € 38.990 als Trend Business

Ford breidt de line-up van de Kuga PHEV uit met een nieuwe basisuitvoering.

Met de komst van de Kuga Trend Business ligt de vanafprijs van het succesnummer van Ford voortaan € 5.000 lager, waarmee hij voor nog meer zakelijke én particuliere rijders bereikbaar wordt. De Ford Kuga PHEV Trend Business is per direct te bestellen en heeft een vanafprijs van € 38.990,-*.