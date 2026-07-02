Zwarte Cross maakt headliner bekend: katapultsprong van 75 meter over Megatent!

De organisatie heeft stuntkoppel Noa Diorgina Man en Jim “Jimbo” van Nes bereid gevonden om deze verste katapultsprong ooit te volbrengen. “Noa en Jim zijn atleten van absoluut topniveau. Het is een geweldige eer dat zij het aandurven om deze nooit eerder vertoonde stunt uit te voeren voor ons publiek”, aldus de Feestfabriek.

Trebuchet met elektromotoren



“De katapultsprong die Noa Diorgina Man en Jim van Nes gaan maken is ruim 75 meter ver en pak hem beet 35 meter hoog. De katapult is speciaal voor deze stunt ontworpen. Het apparaat heeft wel wat weg van een middeleeuwse trebuchet, maar dan aangedreven door elektromotoren”, aldus de Feestfabriek. “Noa en Jim landen in een grote airbag. Wij hebben geen katapultlancering kunnen opsporen die ooit hoger en verder was, dus het lijkt erop dat zij een wereldrecord gaat vestigen. De Megatent is ons grootste overdekte podium met een capaciteit voor 12.000 Zwarte Crossers.”

G-krachten tot 8G



In theorie maken Noa en Jim om beurten een sprong van 75 meter ver en 35 meter hoog. De tijd tussen het moment van afschieten en de lancering uit de stoel bedraagt anderhalve seconde. De vlucht door de lucht duurt naar verwachting vijf tot acht seconden en de stuntmensen kunnen een topsnelheid van 185 kilometer per uur bereiken. De G-krachten lopen op tot 8G, vergelijkbaar met de kracht die een straaljagerpiloot in extreme versnelling tijdens manoeuvres ervaart. Dit alles resulteert in een kortstondig vermogen van 145 kW.

Over Noa en Jim



Noa Diorgina Man (Delft, 2004) is een Nederlands freerunner en traceur. Ze won een gouden en zilveren medaille op de Wereldspelen 2022. Op dertienjarige leeftijd werd ze nationaal kampioen op seniorniveau. In 2021 won ze de Red Bull Art of Motion. Een jaar later won Man tijdens de Wereldspelen 2022 in Birmingham een gouden medaille op de freestyle. Ook won ze een zilveren medaille op de speedrun. Ze was daarmee de jongste wereldkampioen freerunning ooit.

Jim “Jimbo” van Nes (Heerjansdam, 1999) is een Nederlands freerunner en stuntman. Hij deed mee aan het Nederlands kampioenschap Freerunning (2023, Amsterdam) Verder heeft hij o.a. Red Bull Art of Motion submission gedaan en werd 8e in Montpellier op het FIG Parkour World Cup.