Ford Ranger PHEV verslaat met Pro Power Onboard de traditionele benzinegenerator op uitstoot én verbruik

Ford laat met nieuw onderzoek zien dat de Ranger Plug-In Hybrid (PHEV) met Pro Power Onboard voor veel gebruikers een aantrekkelijk alternatief vormt voor een traditionele benzinegenerator.

Uit uitgebreide tests blijkt dat de geïntegreerde stroomvoorziening in de Ford Ranger niet alleen veel schoner is, maar ook minder brandstof verbruikt en meer gebruiksgemak biedt op locatie.