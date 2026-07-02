donderdag, 2. juli 2026 - 21:04 Update: 02-07-2026 21:05

De nieuwe Citroën ë-C3 TONIC biedt een snelle keuze voor de overgang naar elektrisch rijden

Citroën
Foto: Citroen
Amsterdam

Citroën introduceert de nieuwe ë-C3 TONIC Special Edition, een speciale uitvoering die een scherpe prijspositionering met een frisse uitstraling, slimme uitrusting en de veelzijdigheid van de ë-C3 Comfort Range combineert. 

Met deze uitvoering maakt Citroën elektrisch rijden nog toegankelijker, praktischer en aantrekkelijker voor een breed publiek.

ë-C3 TONIC: FRIS, HERKENBAAR EN EIGENZINNIG
Met de TONIC Special Edition geeft Citroën de elektrische C3 een extra dosis karakter. De uitvoering valt op door een combinatie van specifieke designdetails. De ë-C3 TONIC is voorzien van een two-tone dak in Aden Red of Perla Nera Black. Dat zorgt direct voor meer contrast, waarbij ook de dakrails en achterspoiler bijdragen aan een moderne uitstraling.

Categorie
auto
Tag(s)
Citroën

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