De nieuwe Citroën ë-C3 TONIC biedt een snelle keuze voor de overgang naar elektrisch rijden

Citroën introduceert de nieuwe ë-C3 TONIC Special Edition, een speciale uitvoering die een scherpe prijspositionering met een frisse uitstraling, slimme uitrusting en de veelzijdigheid van de ë-C3 Comfort Range combineert.

Met deze uitvoering maakt Citroën elektrisch rijden nog toegankelijker, praktischer en aantrekkelijker voor een breed publiek.

ë-C3 TONIC: FRIS, HERKENBAAR EN EIGENZINNIG

Met de TONIC Special Edition geeft Citroën de elektrische C3 een extra dosis karakter. De uitvoering valt op door een combinatie van specifieke designdetails. De ë-C3 TONIC is voorzien van een two-tone dak in Aden Red of Perla Nera Black. Dat zorgt direct voor meer contrast, waarbij ook de dakrails en achterspoiler bijdragen aan een moderne uitstraling.