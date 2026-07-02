Boetes van in totaal 1.125.000 euro voor milieufraude met verontreinigde grond na intrekken verzet

Het Openbaar Ministerie (OM) legt geldboetes op in een milieufraudezaak rondom de verwerking en afzet van verontreinigde (zand)grond.

Vier bedrijven uit Barneveld, die destijds tot hetzelfde concern behoorden, hebben zich volgens het OM tussen 2013 en 2016 schuldig gemaakt aan fraude met verontreinigde grond door voorschriften van omgevingsvergunningen en bepalingen van de Wet milieubeheer te overtreden en valsheid in geschrifte te plegen.

Het OM legt de betrokken bedrijven strafbeschikkingen op in de vorm van geldboetes van in totaal 1.125.000 euro. Eerder ging de verdediging in verzet tegen de oplegging van de strafbeschikkingen. Dat verzet is nu ingetrokken, waardoor de zaak onherroepelijk is geworden en de opgelegde boetes door de bedrijven dienen te worden betaald.