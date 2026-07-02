GAZOO Racing zorgt voor spektakel op Goodwood Festival of Speed met GR GT en GR GT3

GAZOO Racing neemt een spectaculaire verzameling modellen mee naar het populaire Goodwood Festival of Speed. Van de nieuwe GR GT straatauto tot racewagens als de GR GT3, de GR YARIS Rally1 en de DKR GR Hilux.

Het Goodwood Festival of Speed vindt van 9 tot en met 12 juni plaats op het terrein van Goodwood House in het zuiden van Engeland.

Het Goodwood Festival of Speed heeft dit jaar als thema "The Rivals – Epic Racing Duels" en viert hoe rivaliteit een katalysator voor vooruitgang kan zijn, die concurrenten motiveert om sneller te leren, harder te pushen en de grenzen van het mogelijke te verleggen. GAZOO Racing (GR) brengt dat idee tot leven door twee opvallende nieuwe sportwagens te presenteren op het festival, dat van 9 tot en met 12 juli plaatsvindt op het terrein van Goodwood House in het zuiden van Engeland.

