Belangrijke periode voor pensioentransitie breekt aan

Een groot deel van de pensioenfondsen is inmiddels overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel of heeft voorbereidingen getroffen om dat het komende jaar te doen. Sinds de vorige voortgangsrapportage zijn 12 fondsen overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, waarmee het totaal nu uitkomt op 42. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag.

Pensioen volgens nieuwe regels

Het aantal regelingen uitgevoerd door verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s) dat is omgezet of waarvoor een nieuw contract is overeengekomen, neemt toe en kwam per 1 januari 2026 in totaal uit op 32%. Inmiddels bouwt meer dan de helft van de Nederlanders pensioen op of krijgt pensioen volgens de nieuwe regels. En naar verwachting zal dat percentage binnen een halfjaar toenemen tot circa 96%. Dat schrijft minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in de vijfde voortgangsrapportage over de Wet toekomst pensioenen.

Nieuwe pensioenwet

Minister Vijlbrief: “We zijn hard op weg. Steeds meer werkgevers voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe pensioenwet. Daarmee boeken we goede voortgang en dat moeten we vasthouden. Het is belangrijk dat er nu stappen worden gezet zodat alle pensioenen op tijd en zorgvuldig overgaan. Zo zorgen we voor een zekere toekomst voor alle generaties.”

Cruciale fase

De komende fase is cruciaal voor pensioenuitvoerders om deze grote aantallen omzettingen te kunnen realiseren. En om in de komende 18 maanden de nog resterende regelingen van deelnemers tijdig voor eind 2027 aan te passen. Met name voor werkgevers met een pensioenregeling bij verzekeraars en ppi’s is er nog veel werk aan de winkel.

Einddatum blijft ongewijzigd

De minister concludeert dat er op dit moment geen aanleiding is om de uiterste transitiedatum te verschuiven. Deze blijft staan op 1 januari 2028. Dit is in lijn met het advies van de regeringscommissaris voor transitie pensioenen prof. dr. Fieke van der Lecq. In de tussentijd volgen er verschillende momenten waarin de minister kijkt hoe de transitie ervoor staat en of er meer gedaan moet worden om iedereen op tijd over te laten gaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

Tevreden

Met het nieuwe stelsel krijgen Nederlanders een persoonlijker en transparanter pensioen dat beter aansluit bij de samenleving en de arbeidsmarkt. Ook zijn de ingevaren pensioenen afgelopen jaar structureel verhoogd. Steeds meer mensen (9 op de 10) geven aan gehoord te hebben van de pensioentransitie of op de hoogte te zijn van de veranderingen. Voornamelijk via (televisie)nieuws en hun eigen pensioenfonds of verzekeraar. Daarnaast geven mensen aan tevreden te zijn over hun pensioenuitvoerder.