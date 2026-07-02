Multiplina Concept: iconisch design en slimme ruimte gecombineerd

Je ziet meteen dat dit concept voortbouwt op de koers die is ingezet met de Topolino, maar dan met meer ruimte en slim gebruik hiervan: precies wat je nodig hebt in drukke steden, smalle straten en steeds veranderende mobiliteitszones.

De FIAT Multiplina Concept laat zien hoe stedelijke mobiliteit slimmer, toegankelijker en veelzijdiger wordt. Het is een compact voertuig met een herkenbaar design, verrassend veel ruimte en een duidelijke knipoog naar iconische FIAT-modellen uit het verleden. Je herkent in het ontwerp verwijzingen naar de Fiat 600 Multipla uit 1956, de oorspronkelijke 'people mover' van FIAT. Die inspiratie wordt gecombineerd met het ultracompacte karakter van de Fiat 500 uit 1957. Zo ontstaat een eigentijdse interpretatie van twee bekende iconen, maar dan voor de mobiliteit van nu.