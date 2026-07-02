Leidinggevende politie Oost-Brabant krijgt strafontslag voor grensoverschrijdend en onprofessioneel gedrag

De eenheidsleiding van de politie Oost-Brabant heeft met ingang van 1 juli een leidinggevende onvoorwaardelijk strafontslag aangezegd vanwege ernstig plichtsverzuim. Dit meldt de politie.

'Onveilige werkomgeving ontstaan'

'De aanleiding voor het strafontslag is dat de betreffende medewerker zich ongepast grensoverschrijdend en onprofessioneel heeft gedragen tegenover medewerkers. Hierdoor is een onveilige werkomgeving ontstaan', aldus de politie.

Onderzoek

De basis voor het strafontslag vormt een disciplinair onderzoek dat in opdracht van de eenheidsleiding door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten is uitgevoerd.