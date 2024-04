Italiaan trekt halsketting van nek festivalganger

Een man is vrijdag 26 april op een festival beroofd van zijn halsketting. 'Een 24-jarige man uit Italië is als verdachte aangehouden', zo meldt de politie.

Pepperspray

De festivalganger merkte rond 18.30 uur dat zijn ketting hardhandig van zijn nek werd getrokken. Hierop draaide hij zich om en raakte in een worsteling met de mogelijke dief. De verdachte spoot vervolgens pepperspray in de ogen van het slachtoffer en ging ervandoor.

Aanhouding verdachte

De verdachte is door beveiligers gestopt en overgedragen aan de politie. Hij zit vast voor verhoor. Het slachtoffer is behandeld voor de pepperspray. Acht omstanders zijn door EHBO-medewerkers nagekeken omdat zij mogelijk ook pepperspray in hun ogen hadden gekregen. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.