Man (52) krijgt 8 jaar cel voor dodelijke verkeersruzie Ring A10

Achtervolging

Aan de fatale botsing ging een verkeersruzie vooraf. Die ontstond nadat de man door de motorrijder was afgesneden en daardoor met zijn auto de vangrail raakte. Hierop zette hij de achtervolging in, waarbij de auto en de motor uiteindelijk met circa 110 km/u, in het donker en in de regen, dicht naast elkaar op de rechter rijstrook terechtkwamen.

Botsing

Op een gegeven moment raakten de twee voertuigen elkaar. De eerste keer wist de bestuurder van de motorfiets dit te corrigeren. Getuigen zagen de auto daarna naar links uitwijken om vervolgens met een ruk naar rechts te gaan en opnieuw tegen de motor aan te rijden. Deze tweede botsing bracht de motorrijder wel ten val. Hij en zijn bijrijdster overleefden deze val niet.

Bewust tegen motor aangereden

De verdachte heeft verklaard alleen maar achter de motor aan te zijn gegaan om de schade aan zijn auto te regelen. Ook zou hij niet bewust zijn auto naar rechts hebben gestuurd om de motorrijder ten val te brengen. De rechtbank gaat hier niet in mee. Uit verklaringen van getuigen, waaronder die van de dochter van de man, blijkt duidelijk dat hij bewust tot twee keer toe tegen de motor is aangereden.

Willens en wetens kans op dodelijk ongeval aanvaard

De rechtbank gaat er vanuit dat de man die dag niet met zijn dochter in de auto is gestapt om iemand te doden. Hem kan echter wel worden verweten dat hij zich volledig heeft laten gaan in reactie op een gevaarlijke manoeuvre van de motorrijder. Op basis van het dossier kan de rechtbank niet anders concluderen dan dat de man bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij de motorrijder ten val zou brengen.

Risico genomen

Ook heeft hij willens en wetens het risico genomen dat de motorrijder en zijn bijrijdster bij deze val om het leven zouden komen. Dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd, heeft bij de nabestaanden onherstelbaar leed veroorzaakt. De rechtbank kan op dit alles niet anders reageren dan de man te veroordelen voor doodslag en hem een langdurige gevangenisstraf op te leggen. Ook mag hij tot vier jaar na zijn gevangenisstraf geen motorrijtuig meer besturen.