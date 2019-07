Man overleden op terrein politiebureau

Op het terrein van het politiebureau in Spijkenisse is donderdagochtend een man overleden. Ambulance- en politiepersoneel hebben geprobeerd de man te reanimeren, helaas mocht dit niet meer baten.

Rond 03.00 uur belden buurtbewoners de politie in Hellevoetsluis, omdat een man op straat doorlopend om hulp schreeuwde. Agenten kwamen ter plaatse en troffen de man aan. Hij is meegenomen naar het bureau in Spijkenisse, waar hij kort na aankomst overleed. Op dit moment doet de Rijksrecherche onderzoek.