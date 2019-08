Zoon (15) burgemeester Halsema in juli opgepakt, burgemeester geeft uitleg in open brief

Dat zou volgens de Telegraaf gebeurd zijn na 'een gewapende inbraak', maar Halsema ontkent dat nadrukkelijk. In een open brief aan de gemeente Amsterdam schrijft de burgemeester:

'Mijn zoon heeft geen gewapende inbraak gepleegd. Mijn zoon had een (verboden) nepwapen bij zich waarmee hij selfies maakte en was met vriendjes zich aan het vervelen en aan het klieren. Zij vonden een verwaarloosde en verlaten woonboot, waar zij naar binnen zijn gegaan. Daar vonden zij oude brandblussers die zij naar buiten hebben gesleept en leeg hebben gespoten. Politie is op de overlast af gekomen, mijn zoon is gaan rennen, heeft paniekerig het nepwapen weggegooid, is toen alsnog gestopt en ingerekend.'

Volgens de Telegraaf zouden op de woonboot twee messen zijn aangetroffen die de jongens zouden hebben meegebracht en zou de politie op de vluchtroute van de zoon een alarmpistool hebben aangetroffen. Maar volgens Halsemaa heeft de Telegraaf onjuiste informatie gepublicieerd en de zaak uit zijn verband getrokken.

Halsema erkent dat haar zoon de wet heeft overtreden en dat hij daarvoor de gevolgen moet dragen. Maar in de brief van Halsema die op de website van de gemeente Amsterdam staat, roept Halsema ook op om haar zoon niet publiekelijk te straffen. Volgens Halsema is er geen sprake van een doofpot, maar sprake van een privékwestie van een jongen van vijfiten jaar.

Link naar brief burgemeester Halsema:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/burgemeester/artike...