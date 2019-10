'Aantal ongevallen op snelwegen in vijf jaar verdubbeld'

De veiligheid op Nederlandse wegen is in de afgelopen jaren behoorlijk verslechterd. Er gebeuren veel meer ongelukken waarbij ook meer doden vallen.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal ongevallen op de Nederlandse snelwegen meer dan verdubbeld. In 2014 waren er 17.000 ongevallen, in 2018 is dat gestegen naar ruim 38.000. Dit schrijft NRC maandag op basis van een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat vandaag wordt gepubliceerd.

Het rapport noemt de te hoge snelheid en afleiding, vooral door gebruik van smartphones, als belangrijkste oorzaken van de afgenomen veiligheid. Ook alcohol en drugs spelen een rol in de toename van de ongevallen. En mogelijk speelt ook de afgenome handhaving van de politie een grote rol. Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) controleerde een aantal jaren geleden nog dagelijk op de snelwegen, nu is de controle op gevaarlijk rijgedrag veel minder. De opsporing van crimineel gedrag werd belangrijker dan de handhaving van verkeersregels.

SWOV-directeur Peter van der Knaap spreekt in NRC van een zorgwekkende ontwikkeling. Van de Knaap: 'Handhaving op snelwegen is absoluut noodzakelijk, maar heeft jarenlang geen prioriteit gehad. Als je de snelwegen veiliger wilt maken, zullen het aantal controles en het niveau van toezicht echt omhoog moeten.'

Het SWOV-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap en wordt vandaag gepubliceerd.