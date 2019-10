Groepen jongeren meerdere keren op de vuist in Rotterdam. Twee gewonden door messteken

Op de Slinge, Asterlo en Schere vonden diverse vechtpartijen plaats. Op de Diepenhorst werd een jongen met een steekwond aangetroffen. Later meldt een andere jongen zichzelf met een steekwond bij een ziekenhuis. Voor de vechtpartijen zijn zes aanhoudingen verricht.

Groepen jongeren uit Charlois en IJsselmonde zochten elkaar donderdagavond meerdere keren op. Er werd gevochten in een tram en in een bus. In deze bus werd een bivakmuts, een mes en een hamer gevonden. Agenten die op de vechtpartijen afkwamen, hielden zes jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 jaar aan.



Even later kwam de melding dat er op de Diepenhorst een jongen met een steekwond zou zitten. Een Mobiel Medisch Team kwam met de traumaheli om deze jongen te behandelen. Hij is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Nog later bleek zich een tweede jongen met een steekwond zich zelf gemeld te hebben in het ziekenhuis.



De politie onderzoekt hoe de jongens aan hun steekwonden zijn gekomen en sluit meer aanhoudingen niet uit.