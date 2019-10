Tbs met dwangverpleging voor man die eigen moeder doodde

Een 37-jarige man uit Amersfoort heeft van de rechtbank Midden-Nederland tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Eind januari van dit jaar mishandelde de man zijn eigen moeder zo ernstig, dat zij twee weken later aan haar verwondingen overleed. Dit is hem volgens de rechtbank niet toe te rekenen omdat hij handelde vanuit een psychose en daardoor ontoerekeningsvatbaar is.

Ruzie

De verdachte was op 28 januari bij zijn moeder thuis in Bunschoten. Ze kregen daar ruzie. Toen de moeder vervolgens boodschappen ging doen, sloeg de verdachte een deel van het huis kort en klein. Hij wachtte zijn moeder in de deuropening op. Bij thuiskomst sloeg hij haar. Hij bleef doorgaan met slaan en schoppen, naar eigen zeggen omdat zijn moeder een gevechtshouding aannam. Hij maakte daaruit op dat zijn moeder hem wilde aanvallen. De verdachte verklaarde op zitting dat hij niet stopte omdat zijn moeder steeds haar ogen opende. Volgens hem was er sprake van een situatie ‘zij eraan of ik eraan’.

Ontoerekeningsvatbaar

De verdachte zat in een ernstige psychose toen hij zijn moeder mishandelde. Hij was erg bang. Volgens hem kwam dat door demonen die hij in zijn hoofd hoorde. Op de dag van de mishandeling durfde hij niet meer in zijn eigen huis te zijn en hoopte hij bij zijn moeder veiligheid te vinden. Maar door zijn psychose dacht hij dat zijn moeder tegen hem was. Daarom wilde hij haar ‘een lesje leren’. In de maanden daarvóór was de verdachte ook al ernstig psychotisch. Het gebruik van middelen verergerde dit. Het feit dat de man zijn eigen moeder zo ernstig mishandelde waarna zij is komen te overlijden, rechtvaardigt een lange, onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De feiten moeten hem dan wel aan te rekenen zijn. Maar daar is geen sprake van. De man werd gestuurd door angst en woede vanuit zijn psychose. De rechtbank is het met de deskundigen en de officier van justitie eens dat de verdachte ontoerekeningsvatbaar is.

Behandeling

Deskundigen adviseren de verdachte tbs met dwangverpleging op te leggen. De kans dat hij nog een keer de fout in gaat, is groot. Ook zijn er geen beschermende factoren in het leven van de verdachte én is zijn psychotische stoornis tot op de dag van vandaag onvoldoende behandeld. De ernstige psychose met de gewelddadige denkbeelden en zijn middelengebruik beïnvloeden elkaar sterk. De man moet meer intensief behandeld worden. Ook moet zijn dagelijkse ondersteuning verbeterd worden en moet hij meer training krijgen in het omgaan met gevoelens van boosheid. Daarnaast moet veel aandacht besteed worden aan het middelengebruik van de verdachte. De rechtbank legt de behandeling – tbs met dwangverpleging – ongemaximeerd op. Er is dus geen einddatum aan de tbs gekoppeld.