FNV: Medewerkers Lidl geven bazen wake-up call over torenhoge werkdruk

Op 13 januari krijgt de Nederlandse directie van Lidl een wake-up call. Op het hoofdkantoor in Huizen tijdens een alternatieve nieuwjaarsreceptie overhandigt een groep medewerkers ruim 500 handtekeningen. We hebben ze binnen 1 week opgehaald, dit leeft breed. Het is tijd voor een wake-up call’, zegt kaderlid Abdel Ben Touhami.

De groep medewerkers overhandigt een nieuwsjaarkaart met daarop de ruim 500 handtekeningen van collega’s aan hun bazen. ‘We hebben een oproep gedaan aan onze collega’s met de vraag of zij zich herkenden in de uitkomsten van het rapport Werkdruk dat we in maart 2019 aan onze directie hebben aangeboden. Nou het blijkt overduidelijk van wel’, zegt kaderlid Jeffrey Schrijver. Op de nieuwjaarskaart hebben de medewerkers hun eisen geformuleerd: Stop het jaarlijks ongefundeerd ophogen van de productiviteitsnorm • Maak de productiviteit haalbaar • Geef meer mensen een vast contract • Geef meer waardering en respect • En last but not least: we willen een fatsoenlijke cao!

Onmogelijk

Met de wake-up call willen de medewerkers bereiken dat de directie eens echt luistert en daarnaar handelt. ‘Onze directie neemt het rapport totaal niet serieus. Uit de reacties blijkt dat al het personeel bij Lidl dit wel een groot probleem vindt. En begrijp me goed, hard werken vinden wij helemaal niet erg, maar structurele te hoge werkdruk waardoor het werk onmogelijk af te maken is, is iets anders. Het is het verschil tussen uitgewoond worden of moe maar voldaan thuiskomen’, zegt Schrijver.

Werkdruk 52% boven gemiddeld

Uit het rapport Werkdruk, dat is afgenomen in 2018, blijkt dat maar liefst 72% een hoge werkdruk ervaart. Dit is 7 op de 10 werknemers en daarmee 52% hoger dan het landelijk gemiddelde. 20% van de werknemers geeft aan met regelmaat onbetaald door te werken. De resultaten van eerdere onderzoeken in 2014 en 2015 zijn ongeveer hetzelfde. ‘De directie beloofde beterschap, maar ze hebben dus onvoldoende gedaan’, zegt FNV-bestuurder Fatma Bugdayci. ‘87% van de werknemers geeft aan dat de werkdruk de afgelopen jaren nog verder is toegenomen. En wat betreft het onbetaald overwerken is er geen verbetering opgetreden, het was 23% en is nu 22%.’

Zonder overleg

Waar de Nederlandse directie van het Duitse bedrijf ook niet van schrikt is om zonder enig overleg met haar medewerkers distributiecentra te verplaatsen. ‘Helaas zijn wij als medewerkers niet betrokken geweest, laat staan dat wij inspraak hebben gehad in deze voor ons belangrijke beslissingen. Dat vinden wij een gemiste kans. Mensen die meer betrokken zijn bij Lidl dan wij, zult u niet vinden. Lidl is ons werkthuis’, vult Ben Touhami aan.

Half miljard

De kaderleden willen hiermee ook aangeven dat zij het onderhandelingsresultaat van de supermarkten met de CNV ver onder de maat vinden. ‘In dat licht is het extra wrang om als medewerker te moeten lezen dat de hoogste baas vorig jaar een half miljard (631 miljoen dollar) aan zijn eigen vermogen van 24,7 miljard heeft toegevoegd’, zegt Bugdayci.

Nauwelijks rondkomen

‘Deze mensen kunnen van hun karige salarissen nauwelijks rondkomen. Dat er verschillen zijn is niet erg, maar we kunnen ons wel afvragen of het rechtvaardig is dat deze verschillen zo ongelooflijk groot zijn’, zegt FNV-bestuurder Fatma Bugdayci. De Duitse supermarkt tamboereert dat de omzet met ruim 1 miljard in 2019 is gegroeid. Toch ligt er nu een onderhandelingsakkoord met de CNV met een loonstijging van 2,25%, ver onder de inflatie.

Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Uitschrijven