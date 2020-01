Politie roept verdachte explosie Urk op zich te melden

De politie heeft een ultimatum gesteld voor de tweede verdachte in het onderzoek naar een explosie die in november vorig jaar bij een huis aan de Golfoploop naar binnen werd gegooid. Als hij zich niet voor woensdag meldt, worden zijn foto en naam vrijgegeven.

Op zondag 3 november werd een gezin opgeschrikt door een enorme explosie in hun woning aan de Golfoploop op Urk. Een zwaar explosief was door onbekenden naar binnen gegooid en in de hal van het huis beland, waar deze ontplofte. Het is een wonder dat niemand gewond is geraakt en dat zowel ouders als kinderen met een schrik vrijgekomen zijn. Het huis heeft wel enorme schade.

De afgelopen maanden heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan en media-aandacht besteed aan de zaak. Op 17 december werd een 28-jarige man van Urk aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Tweede verdachte

De identiteit van een tweede verdachte is bekend, maar deze persoon is nog niet aangehouden. Politie en justitie roepen de man op zichzelf voor woensdag 15 januari 9.00 uur te melden. Doet hij dit niet, dan wordt zijn identiteit bekend gemaakt en wordt er een foto vrijgegeven.