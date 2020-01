Omstanders springen te hulp na te water raken auto, inzittenden naar ziekenhuis

Dinsdagmiddag is een auto met twee inzittenden in Nieuw-Vennep te water geraakt. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Gereanimeerd

Rond 15.15 uur kreeg de politie de melding van een auto te water ter hoogte van de Hoofdweg in Nieuw-Vennep. 'Twee inzittenden zijn uit het water gehaald en werden gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.

Omstanders water ingedoken

Vier omstanders, waaronder een politieagent, doken het water in en hebben geprobeerd hulp te verlenen. Over de oorzaak van het te water raken van de auto is op dit moment niks bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.