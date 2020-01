Gewonde bij ongeval op Molenweide in Boxtel

Kort voor 17.00 uur heeft er dinsdagavond op de Molenweide in Boxtel een verkeersongeval plaatsgevonden. Wat er precies gebeurde is niet bekend. Wel werd een traumahelikopter gealarmeerd.

Traumahelikopter

De traumahelikopter landde uiteindelijk in een weiland tussen de Schijndelseweg en de Schijndelsedijk waar de ambulance met het slachtoffer ook heen reed. Het slachtoffer is na de eerste verzorging in de ambulance onder begeleiding van een trauma-arts per ambulance overgebracht naar het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg.

Ambulance op rijbaan

Naar verluid zou het letsel dusdanig ernstig zijn, de ambulance stond langere tijd midden op de rijbaan zodat politieagenten het verkeer moesten regelen. Het voorval op de Schijndelseweg trok het nodige bekijks van nieuwsgierige voorbijgangers.