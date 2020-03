'Reken- en Meetmethode stikstof door RIVM voldoende'

De commissie werd door minister Schouten samengesteld nadat er twijfel was over de gegevens die het RIVM verstrekte over de productie van stikstof door de landbouw. De commissie onder leiding van Leen Hordijk stelt dat de rekenmethode van het RIVM voldoende is ‘Wel vinden we dat er verbeteringen nodig zijn om de wetenschappelijke kwaliteit van de meet- en rekenmethodiek voor emissies, verspreiding en depositie van stikstofverbindingen in de toekomst te garanderen en om onzekerheden te verkleinen.’