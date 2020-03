5 jaar cel en tbs voor seks met jonge jongens

Een 28-jarige man uit Krommenie is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs met voorwaarden voor gepleegde pedoseksuele misdrijven. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. De gevangenisstraf is 1 jaar hoger dan de rechtbank eerder oplegde. Het Openbaar Ministerie, dat in hoger beroep was gegaan van dat vonnis, had 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist.