Justitie eist 10 jaar cel tegen verdachte uit onderzoek 'Gullwing'

Justitie heeft vrijdag in de rechtbank van Maastricht een fikse celstraf geëist tegen een 50-jarige man uit Doesburg. De man wordt onder andere verdacht van een poging gekwalificeerde doodslag op een man uit Geleen. Aan de verdachte worden naast deze zaak nog tien andere diefstallen van Mercedessen verweten. In twee gevallen is daarbij ook geweld gebruikt. Tenslotte is aan de verdachte ten laste gelegd dat hij heeft geprobeerd om een medeverdachte te beïnvloeden die een verklaring heeft afgelegd bij de politie.

In november 2017 zette een 52-jarige Gelener zijn Mercedes te koop op een online autoverkoopsite. Verdachte reageerde op deze advertentie en belde de verkoper om een afspraak te maken voor een bezichtiging op zondag. Die zondag kwam hij te voet aan bij de woning in Geleen en zei daarbij dat hij ook uit Geleen kwam. Hij wil een proefrit maken en op het moment dat hij achter het stuur zat en de verkoper aan de bijrijderskant wilde instappen, gaf de verdachte gas. De man uit Geleen werd ongeveer 75 meter meegesleurd tot hij in een bocht moest loslaten en tegen een geparkeerde auto belandde. Hij raakte daarbij zwaargewond.

Camerabeelden

In de loop van het onderzoek werd de verdachte gezien op de camerabeelden van een lijnbus in Geleen. Die beelden werden vervolgens onder de recherche in Nederland verspreid. Een rechercheur in Oost-Nederland herkende de verdachte en diens werkwijze en seinde zijn Limburgse collega’s in. In 2017 werden reeds vergelijkbare autodiefstallen onderzocht door de politie in Oost-Nederland. Daarbij ontstonden al verdenkingen richting de man uit Doesburg. In deze zaak werd vervolgens samengewerkt tussen de politie in Limburg en Oost-Nederland.

Tijdens het onderzoek bleek later ook dat hetzelfde prepaidnummer als in de Geleense zaak was gebruikt om naar een andere verkoper van een Mercedes te bellen, die het gesprek opnam. De recherche heeft de stem van de verdachte herkend op het opgenomen gesprek en de overeenkomsten werden door het NFI bevestigd.

Specifieke werkwijze

De verdachte hanteerde bij de diefstallen steeds een specifieke werkwijze: Hij reageerde op particuliere advertenties van Mercedessen en maakte vervolgens met een prepaidnummer telefonisch een afspraak. Hij kwam nooit per auto naar de afspraak, was altijd netjes gekleed en zei dat hij uit de buurt kwam. Tijdens de proefrit ging hij er vervolgens met de auto vandoor.

Alle slachtoffers hebben een vergelijkbare omschrijving van de dief gegeven. Ook zijn hun de eerdergenoemde camerabeelden uit de lijnbus voorgelegd waarop de meesten bevestigen dat de persoon op de beelden overeenkomt met de dief van hun auto.

Slim speurwerk

Door slim speurwerk van de recherche in Maastricht en Arnhem kon de verdachte nog aan een reeks soortgelijke feiten worden gekoppeld. Tijdens de huiszoeking bij verdachte vond de recherche een dashcam waarop een kenteken van een motor te zien was. Bij het natrekken van dat kenteken bleek dat de eigenaar van de motor in 2015 slachtoffer was geworden van een diefstal van zijn Mercedes waarbij dezelfde werkwijze werd gebruikt. Voorts werden op de Mercedes van de partner van verdachte banden en velgen aangetroffen waarvan de beschadigingen exact overeenkomen met de banden en velgen van een soortgelijke diefstal van een Mercedes, gepleegd in 2017 in Hengelo. Tenslotte werden enkele documenten uit de Geleense zaak in december 2017 in een plastic zak in het Bijlands kanaal in Tolkamer in Gelderland aangetroffen. In de zak zaten ook voorwerpen die te linken waren aan de diefstal van een Mercedes in 2017 in Hilversum.

'Sterfelijke hindernis'

Voor officier van justitie Georges van den Eshof is het duidelijk. Hij legt de 50-jarige man poging tot gekwalificeerde doodslag ten laste in de Geleense zaak. “Het slachtoffer was voor verdachte maar een sterfelijke hindernis die tussen hem en de winst van een gestolen Mercedes stond. Op het moment dat verdachte gas gaf terwijl hij het slachtoffer aan de auto zag hangen, en ook moet hebben horen schreeuwen, heeft hij de dood van de man op de koop toegenomen. Dat het slachtoffer niet is overleden na de smak tegen de geparkeerde auto, mag achteraf gezien een wonder heten.”

De officier heeft vrijdag voor alle feiten een celstraf van 10 jaar tegen verdachte geëist. De man werd eerder voor soortgelijke feiten in Nederland en Duitsland tot lange celstraffen veroordeeld. In de Limburgse zaak zat hij ruim twee jaar in voorarrest.

De rechter sluit het onderzoek formeel op 3 juni en zal op 17 juni uitspraak doen in deze zaak. Tot die tijd is verdachte geschorst.