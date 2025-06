Q-koorts in GaiaZOO vastgesteld

Bij de dierentuin GaiaZOO in Kerkrade is Q-koorts vastgesteld bij enkele bosrendieren. Hoewel het risico voor bezoekers klein is, raden we extra oplettendheid aan voor bepaalde risicogroepen.

Wat is er gebeurd?

Bij vier bosrendieren in de dierentuin is Q-koorts vastgesteld met laboratoriumtests na een miskraam. Een vijfde bosrendier dat begin mei was bevallen van een levend kalf is ook positief getest.

Uit voorzorg plaatste de dierentuin de hele kudde achter schermen, om contact tussen de kudde en het publiek te voorkomen. Omdat vooral rond de bevalling en miskramen er kans op verspreiding van de bacterie was, is de kans op besmettingen voor bezoekers klein. Het verblijf is direct na de bevalling en miskramen schoongemaakt om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Wie loopt risico?

De bacterie die de ziekte veroorzaakt kan zich via de lucht verspreiden. Het risico om ziek te worden, lijkt op dit moment klein. Bent u op 29 april 11 mei, 18 mei, 21 mei of 1 juni in GaiaZOO geweest? Meld u dan bij uw huisarts als u koorts met hoofdpijn hebt of een longontsteking hebt. Zeker als u zwanger bent, een aneurysma, hartklepproblemen, vaatprothese, hartklepprothese of een afweerstoornis heeft.

Kleine kans op nieuwe besmettingen door bosrendieren

De bacterie komt vooral vrij bij de geboorte van kalfjes of als een dier een miskraam heeft. Er is nog 1 dier drachtig in GaiaZOO, De dierentuin heeft besloten maatregelen te nemen om het risico dat dat met zich meebrengt weg te nemen. Er zijn geen aanwijzingen dat andere dieren ziek zijn. Een deel hiervan is gevaccineerd en extra onderzoek wordt voor de zekerheid nog uitgevoerd.