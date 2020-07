Gewonde man in woning, verdachte aangehouden

De hulpdiensten kregen zondagochtend 5 juli rond 7.00 uur een melding dat er een gewonde persoon zou liggen in een woning aan de Schoonouwenseweg. Agenten troffen in de woning een zwaar gewonde man aan en hij is met spoed per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De politie houdt rekening met een misdrijf en startte direct een onderzoek. Korte tijd later hielden agenten een 58-jarige man uit Stolwijk aan, als verdachte voor betrokkenheid bij dit geweldsincident.