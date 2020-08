Akker vat vlam in Emmer-Compascuum

De brand brak uit in een stropers. Dat zorgde ervoor dat binnen korte tijd een groot deel van het akker in brand stond. De brandweer was snel ter plaatse en werd bijgestaan door omliggende korpsen. Er was opgeschaald naar middelbrand.

De schade aan de akker is aanzienlijk. Door de droogte kan een sigaret of een stukje glas (vergrootglasaffect) al zorgen voor een brand die snel tot stand komt en uitbreidt. Over de oorzaak van deze brand is nog weinig bekend.