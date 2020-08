Man (28) langer vast in onderzoek dode man op boot Kloveniersburgwal

De rechter-commissaris heeft vrijdag bepaald dat de 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die begin augustus in Zwitserland is aangehouden op verdenking van doodslag blijft twee weken langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.