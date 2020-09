4 tips om ook in de herfst en winter van je tuin te kunnen genieten

Nu de dagen weer korter worden, en de temperaturen langzaam dalen, trekken we ons vaker terug in huis. Toch kan het fijn zijn om ook in de herfst en ook winter nog volop van je tuin te genieten. En dat kan ook. Met deze tips maak je een mooie comfortabele buitenruimte in je tuin, om ook tijdens de koudere dagen nog van je groene oase te kunnen genieten.

Maak je buitenruimte functioneel

Om meer tijd in je tuin door te brengen, is het fijn als de ruimte voor meer dan alleen simpele ontspanning gebruikt kan worden. Een buitenkeuken is bijvoorbeeld heerlijk, zeker voor wanneer je vrienden of familie op bezoek hebt. Zo kun je toch met zijn allen veilig van momenten samen genieten, terwijl je zelf niet de hele tijd binnen in de keuken staat. Bij NuBuiten vind je een enorme collectie aan opties voor buitenverblijven, zoals glazen schuifwanden en terrasoverkappingen.

Maar naast koken kunnen ook andere dagelijkse dingen naar buiten verplaatst worden. Overweeg bijvoorbeeld een buitengym, voor work-outs in de frisse lucht, met genoeg ruimte voor wat grotere apparaten. Wanneer je gaat trainen, zul je het al snel goed warm krijgen, dus dit kan prima buiten. Zorg wel weer voor een goede overkapping, om de uitrusting te beschermen tegen de elementen.

En wat dacht je van een outdoor kantoor? Zeker nu we nog wel even thuis blijven werken dit jaar, is het helemaal een stimulans om ook in je tuin te kunnen werken. Of dit nu via een verlenging van je woning zelf is, een comfortabel verwarmd terras of door een knusse blokhut neer te zetten. Je hebt dan toch een beetje het idee dat je buiten de deur werkt.

Zorg dat je het warm houdt

Er bestaan talloze stijlvolle mogelijkheden om het ook tijdens het koudere jaargetijde warm te hebben in de tuin. Je kunt denken aan een eenvoudige vuurschaal of korf, waar je op heldere avonden met wat dekens en een beker warme chocomel lekker vanuit je achtertuin naar de sterren kunt kijken.

Wil je liever geen open vuur, of ben je bang dat je buren daar wel eens bezwaar tegen kunnen hebben, ga dan voor verwarming met gas. Terrasverwarmers bestaan echt niet alleen van de horeca, maar hier kun je ook gewoon thuis heerlijk van genieten. Een gashaard met echte vlammen kan ook echt sfeer creëren, daar zul je nog tot diep in de winter plezier van hebben.

En wil je het buiten warm hebben helemaal serieus nemen, overweeg dan een heuse sauna in je achtertuin, of een luxe verwarmde jacuzzi.

Vergeet ook de verlichting en het geluid niet

Zonder licht zul je vrij weinig zin hebben om in je tuin bij de gashaard nog even lekker een boek te lezen. Je kunt gaan voor een grote staande lamp, of een set tuinverlichting, of gewoon voor een romantische string lichtjes. Of alle drie! Hoe meer opties je hebt om licht te brengen in het donker buiten, hoe functioneler de achtertuin wordt. Verlicht trouwens niet alleen het gedeelte waar je zit in de tuin, maar zet ook op andere plekken lampen neer. Zo heb je ook ‘s avonds een mooi uitzicht op je groen.

Ben je met de verlichting bezig, denk dan ook gelijk aan een manier om buiten muziek af te spelen. Dit kan een groot verschil maken, en een (buiten)ruimte echt gezellig maken. Of het nu je favoriete fireside Spotify playlist is, of die vrolijke deuntjes die je nog aan je laatste vakantie doen herinneren, met muziek maak je sfeer, ook buiten.

Zet wintergroen neer en breng kleur aan

Wat een tuin in de winter vaak een beetje triest maakt is dat alles er dor en kaal uitziet. Toch hoeft dit niet zo te zijn. Door bepaalde planten en struiken te kiezen, en door op andere manieren kleur aan te brengen, kan je tuin ook in de winter een vrolijke en weelderige uitstraling hebben. Een aantal planten die ook in de winter groen blijven zijn de glansmispel, hulst, rhododendron, rotsheide en vingerplanten. Vraag in het tuincentrum naar nog meer goede kandidaten of zoek ze online op.

Met een likje verf kun je vervolgens ook de boel een stuk meer opfrissen. Geef de huismuur, of de schutting bijvoorbeeld een vrolijke gele, of een warme terracotta kleur, en zie hoe alles opleeft. Natuurlijk groen is ook een mooie tint, of ga voor meer neutrale kleuren en breng vervolgens wat kleurrijke details aan. Dit kunnen tuinkussens met een knallende kleur zijn, of wat decoratieve pompoenen, of een tuinlamp in een opvallende kleur.