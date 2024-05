Drie mannen aangehouden op verdenking van grootschalige digitale oplichting

Groot internationaal onderzoek

De politie kwam de mannen op het spoor door informatie uit een groot internationaal onderzoek. In dit onderzoek werden in april al verschillende aanhoudingen verricht. Onderzoek naar één van die verdachten, een 21-jarige man uit Papendrecht, leidde de politie naar de drie verdachten die vorige week dinsdag zijn aangehouden.

F-Game

Deze mannen worden verdacht van onder andere telefonische oplichting, ook wel F-Game (fraudegame, het plegen van internetfraude) genoemd. Zo worden de mannen ervan verdacht om -veelal senioren- opgebeld te hebben, waarbij ze zich voordeden als medewerker van een bank of van de overheid.

'Er is iets mis'

Bij dit type oplichting, belt een oplichter met de mededeling dat er iets mis is met iemands bankrekening of met een betaling. Om dit op te lossen, wordt een slachtoffer onder druk gezet om iets te doen. De ‘bankmedewerker’ zegt bijvoorbeeld dat het probleem is op te lossen door geld over te maken naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. In werkelijkheid maakt iemand geld over naar een rekening van de oplichter.

'Vriend in nood'

Daarnaast worden de mannen ook verdacht van ‘’vriend(in) in nood’’ fraude. Hierbij zouden de verdachten zichzelf via WhatsApp hebben voorgedaan als een goede vriend(in) die financiële hulp nodig heeft. Vervolgens werd de slachtoffers gevraagd om een bedrag over te maken via een betaalverzoek om de zogenaamde vriend uit de brand te helpen. In werkelijkheid kwam het berichtje van de verdachten die zich voordeden als een bekende, en op werd op een slinkse wijze geld gestolen van de slachtoffers.

Witwassen

De 22-jarige man uit Papendrecht en de 22-jarige Rotterdammer worden daarnaast ook verdacht van witwassen. Na de aanhouding van de mannen, hebben rechercheurs doorzoekingen gedaan in meerdere panden. Hierbij zijn verschillende gegevensdragers, zoals mobiele telefoons en laptops, designerkleding en een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Alle drie de mannen die op 7 mei werden aangehouden, zijn op vrijdag 10 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven langer vastzitten. De 21-jarige man uit Papendrecht die in april werd aangehouden, zit momenteel nog in bewaring.