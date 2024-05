Aanhoudingen na steekincident in Groningen

De meldkamer ontving rond 20:00 uur een melding van een conflict tussen twee mannen op de Nieuwe Markt. Ter plaatse troffen de collega’s een 23-jarige man uit Sappemeer aan. Hij was lichtgewond geraakt. De man kon ter plaatse door de ambulance behandeld worden. In de Poelestraat trof de politie een 30-jarige man uit Uithuizermeeden aan. Ook hij was lichtgewond en is behandeld door de ambulance. Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau voor verhoor.