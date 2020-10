Zwaargewond bij steekpartij in Spijkenisse

In de nacht van donderdag op vrijdag, rond middernacht, meldden buurtbewoners van de Salamanderveen dat er een gewonde man op straat lag die om hulp riep. Agenten die enkele minuten later ter plaatse kwamen, ontdekten bij de man een flinke steekwond. Het slachtoffer, een 25-jarige man uit het Belgische Diepenbeek, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie is direct een onderzoek gestart en sprak met buurtbewoners. Die verklaren mogelijk een ruzie te hebben gehoord, maar er is nog heel veel onduidelijk. Met het slachtoffer hebben we nog niet kunnen spreken. We zijn op zoek naar getuigen die iets van het incident gezien of gehoord hebben, of misschien over bewakingsbeelden beschikken waarop de betrokkenen zichtbaar zijn.

Tijdens het onderzoek is de auto van het slachtoffer aangetroffen op de Beverveen, op de parkeerplaats achter de apotheek.