Vier minderjarigen aangehouden na mishandeling in Naarden

Zaterdag zijn twee jongens van 16 en 18 jaar uit Naarden in Naarden-Vesting mishandeld en een van hen is bestolen van zijn schoenen. Vier minderjarige jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar, allen afkomstig uit Huizen, zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling en de beroving.