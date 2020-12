Spookrijder na achtervolging door politieauto van de weg gereden

Melding alcohol

De politie had een melding gekregen dat de man onder invloed van alcohol leek te zijn toen hij in Landgraaf in zijn auto was gestapt. De politie ging naar de man op zoek en agenten zagen hem even later rijden.

Spookrijden

Op de N300 probeerde de man te ontsnappen door tegen het verkeer in te rijden. De spookrijder vervolgende zijn weg richting het Avantis-terrein. Uiteindelijk kwam de achtervolging bij de kruising N281 / A76 Bocholtz en Kerkrade tot een einde toen een agent hem met zijn voertuig gecontroleerd van de weg wist te rijden. De bestuurder werd aangehouden. Onderzocht wordt of de man onder invloed was.