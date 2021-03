Politie waarschuwt voor prikfraudeurs: 'laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen!'

'Gevaccineerd'

'Eind januari en eind februari zijn twee dames op leeftijd slachtoffer geworden van deze fraudeurs. Het opvallende is dat deze fraudeurs niet de dames hebben bestolen maar dat deze slachtoffers zijn “gevaccineerd” door de verdachten', aldus de politie die samen met het Openbaar Ministerie de zaak hoog opnemen en onderzoek doen. 'In de tussentijd: de GGD prikt níet aan huis. Laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen', waarschuwt de politie.

Prikfraudeurs actief: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen!

Een 90-jarige en 83-jarige vrouw uit Heerjansdam zijn in januari en februari slachtoffer geworden van prikfraudeurs. Beide vrouwen werden aan de deur benaderd door mensen die zich voordeden als medewerkers van de GGD die een vaccin tegen Corona zouden komen injecteren. Op goed vertrouwen lieten beide slachtoffers de “GGD-medewerkers” binnen. Aldaar werden zij geïnjecteerd door deze ‘medewerkers’. De 83-jarige dame werd een paar dagen na de vermeende vaccinatie nog gebeld met de vraag of het goed met haar ging.

'Enorm geschrokken'

Familie van de slachtoffers roken onraad en schakelden de politie in. De slachtoffers zijn enorm geschrokken maar maken het verder goed. De politie neemt de zaak hoog op en doet onderzoek. Hierbij is de hulp van getuigen erg belangrijk. Ook wanneer u zelf mogelijk slachtoffer bent geworden van een dergelijke vorm van fraude komt de politie graag met u in contact.

GGD prikt niet aan huis

Vaccinaties worden niet aan huis gezet. U krijgt een schriftelijke uitnodiging om naar een locatie te komen alwaar u de corona-vaccinatie krijgt. Mocht er een persoon aan uw deur staan die zich voordoet als GGD-medewerker en u wilt vaccineren, laat deze niet binnen. Doe uw deur dicht, onthoud het signalement en bel 112.

Getuigen gezocht

Er zijn tot nu toe twee incidenten van deze aard bekend. Mogelijk hebben de fraudeurs meer slachtoffers gemaakt. Bent u zelf aan huis benaderd door de GGD voor het zetten van een Corona-vaccinatie, meldt u zich dan bij de politie. Ook als u wel uw deur voor deze mensen heeft dichtgehouden komt de politie graag met u in contact. U kunt bellen naar 0900-8844. Weet u meer over de mogelijke daders? Ook dan hoort de politie u graag. Ook dan kunt u bellen met het algemene nummer 0900-8844 of onderstaand tipformulier invullen, liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.